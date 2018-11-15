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Пассажиры выходят из автобуса

Новый автобусный маршрут связал Чирчик и Алматы

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Доехать до казахстанского города можно за 16 часов 30 минут.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Между городом Чирчик Ташкентской области Узбекистана и Алматы (Казахстан) появился новый автобусный маршрут. Об этом сообщила пресс-служба Узбекского агентства автомобильного транспорта.

Автобусы марки Van Hool преодолевают путь за 16 часов 30 минут. Билет в Казахстан стоит 150 тысяч сумов, обратно — 6 тысяч тенге.

Напомним, что ранее национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" снизила тарифы на маршруте Ташкент – Самара – Ташкент. Рейсы из столицы Узбекистана в Самару и обратно выполняются по субботам.

Пассажиры поезда Москва – Душанбе взвешивают багаж на перроне Казанского вокзала
© Sputnik / Антон Белицкий
Новый маршрут поезда "Ташкент - Москва" пройдет через Каракалпакстан
Кроме того, "Узбекские железные дороги" с 14 декабря запустят новый рейс из Ташкента в Москву. Поезд будет совершать остановку на станции Каракалпакстан.

Также открылись новые автобусные маршруты в Ташкенте. Один протянулся от автостанции "Метро Чорсу" до дехканского рынка в Келесе, другой — от остановки "Товарная станция" до поселка Бинокор.

Теги:
транспорт, Алматы



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