Шавкат Мирзиёев дал совет, как заработать жителям Муйнака

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг находится с рабочей поездкой в Каракалпакстане.

Мирзиёев уже осмотрел аэропорт в Нукусе, ознакомился с проектами самого северного района страны - Муйнакского, а также высказал свои идеи по поводу развития экономики региона.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Отборные алтайские телки поедут в Узбекистан

"В Муйнаке можно заниматься также животноводством, особенно разведением коз, которые хорошо адаптируются к внешней среде и неприхотливы к корму. Налаживание производства товаров из козьей шерсти могло бы обеспечить работой женщин", - говорится в сообщении пресс-службы узбекского лидера.

Кроме того, глава республики поручил организовать в регионе производство строительных материалов из тростника, что даст рабочие места для молодых специалистов.

Также, по мнению президента, развитие рыболовства поможет семьям получать доходы.

По данным пресс-службы Мирзиёева, в Муйнакском районе в 2019 году планируется реализовать 12 проектов в сфере промышленности, пять проектов в сельском хозяйстве, 14 проектов в сфере оказания услуг.