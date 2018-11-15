Руководители двух детсадов в Ташкенте присвоили почти 22 тысячи долларов

Одна из мошенниц растратила деньги, которые родители внесли в качестве ежемесячного взноса за детский сад.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Заведующие двух детских садов в Шайхантахурском районе Ташкента растратили свыше 180 миллионов сумов. Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Руководитель одного дошкольного учреждения присвоила 120 миллионов сумов, которые получила от родителей в качестве ежемесячного взноса.

Вторая мошенница потратила на собственные нужды 61 миллион сумов, взяв повышенную плату за посещение учреждения со 100 воспитанников детсада.

В отношении заведующих возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.