Кузница будущих кадров: президент открыл в Каракалпакстане необычный детсад

Учреждение разместили в ранее пустовавшем здании, которое было предоставлено по "нулевой" стоимости", ремонт провели за счет льготного кредита "Узпромстройбанка".

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В Каракалпакстане с участием президента Шавката Мирзиёева состоялось открытие нового детского садика Wunderkinds in Kungirad, сообщает пресс-служба главы государства.

Детсад принял более 90 детей, им предоставят все условия для полноценного развития – здоровое питание, изучение иностранных языков с использованием интерактивных методов, занятия физической культурой.

Пресс-служба президента Узбекистана Детский сад Wunderkinds in Kungirad принял первых воспитанников

"Если воспитаем наших детей здоровыми и умными с раннего возраста, завтра в школу придут всесторонне подготовленные ученики. В школе также необходимо качественное обучение, чтобы затем в институты поступили эрудированные, обладающие высокой духовностью юноши и девушки. Так страна получит хорошие кадры", — заявил Шавкат Мирзиёев.

Учреждение разместили в ранее пустующем здании, оно было предоставлено по "нулевой" стоимости. За счет льготного кредита "Узпромстройбанка" провели современный ремонт.