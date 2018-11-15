06:20 16 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
В Каракалпакстане открыли новый детский сад

Кузница будущих кадров: президент открыл в Каракалпакстане необычный детсад

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
129 0 0

Учреждение разместили в ранее пустовавшем здании, которое было предоставлено по "нулевой" стоимости", ремонт провели за счет льготного кредита "Узпромстройбанка".

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В Каракалпакстане с участием президента Шавката Мирзиёева состоялось открытие нового детского садика Wunderkinds in Kungirad, сообщает пресс-служба главы государства.

Детсад принял более 90 детей, им предоставят все условия для полноценного развития – здоровое питание, изучение иностранных языков с использованием интерактивных методов, занятия физической культурой.

Детский сад Wunderkinds in Kungirad принял первых воспитанников
Пресс-служба президента Узбекистана
Детский сад Wunderkinds in Kungirad принял первых воспитанников

"Если воспитаем наших детей здоровыми и умными с раннего возраста, завтра в школу придут всесторонне подготовленные ученики. В школе также необходимо качественное обучение, чтобы затем в институты поступили эрудированные, обладающие высокой духовностью юноши и девушки. Так страна получит хорошие кадры", — заявил Шавкат Мирзиёев.

Учреждение разместили в ранее пустующем здании, оно было предоставлено по "нулевой" стоимости. За счет льготного кредита "Узпромстройбанка" провели современный ремонт.

Теги:
детский сад, Шавкат Мирзиёев, Каракалпакстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Узбекистан глазами иностранца
От заводов до затонувших кораблей: как Узбекистан видят за рубежом
Сотрудники заповедника выпустили в лес спасшуюся от собак косулю
Чудесное спасение: в Сибири выпустили на волю спасшуюся от собак косулю
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054