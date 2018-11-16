Ташкент глазами немецкого архитектора – что его поразило в столице

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. В Узбекистане с визитом находится немецкий архитектор и инженер Петер Кнох.

Как сообщает Подробно.UZ, цель его приезда в узбекскую столицу - сбор информации для составления нового Архитектурного атласа Ташкента – своеобразного путеводителя по достопримечательностям города.

Издание будет предназначено и для туристов, и для профессионалов в сфере архитектуры.

© Foto : Из личного архива Романа Осокина Как Tаshkent City не повторить ошибки "собрата" из Москвы

Кнох осмотрел достопримечательности Ташкента, а затем посетил строящиеся сооружения Tashkent City. По его словам, он был поражен масштабом будущего Международного делового центра.

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"Этот город нужно изучать, слушать, вдохновляться его переменами. Его нужно знать и обязательно побывать здесь. Потому что именно сейчас тот важный момент, когда мы с вами являемся свидетелями масштабных градостроительных явлений", - цитирует издание слова архитектора.

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Немецкий архитектор отметил, что Ташкент притягивает к себе сильнее с каждым пройденным по его улицам шагом, заряжает энергией творчества и вдохновляет на новые перемены.

Tаshkent City — первый в Узбекистане деловой центр, состоящий из восьми современных лотов. Реализовать проект планируется в течение четырех лет. На площади около 80 гектаров разместятся офисы, рестораны, кафе, апартаменты и элитное жилье, а в центре разобьют небольшой парк с искусственным озером.