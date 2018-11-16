15:09 16 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Немецкий архитектор и инженер Петер Кнох

Ташкент глазами немецкого архитектора – что его поразило в столице

© Фото: Подробно.UZ
Общество
Получить короткую ссылку
72951

Немецкий архитектор Петер Кнох составит Архитектурный атлас Ташкента, который отразит все особенности градостроительной судьбы узбекской столицы.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. В Узбекистане с визитом находится немецкий архитектор и инженер Петер Кнох.

Как сообщает Подробно.UZ, цель его приезда в узбекскую столицу - сбор информации для составления нового Архитектурного атласа Ташкента – своеобразного путеводителя по достопримечательностям города.  

Издание будет предназначено и для туристов, и для профессионалов в сфере архитектуры.

Роман Осокин
© Foto : Из личного архива Романа Осокина
Как Tаshkent City не повторить ошибки "собрата" из Москвы

Кнох осмотрел достопримечательности Ташкента, а затем посетил строящиеся сооружения Tashkent City. По его словам, он был поражен масштабом будущего Международного делового центра.

Как возводят первый в Узбекистане небоскреб МДЦ Tashkent City >>>

"Этот город нужно изучать, слушать, вдохновляться его переменами. Его нужно знать и обязательно побывать здесь. Потому что именно сейчас тот важный момент, когда мы с вами являемся свидетелями масштабных градостроительных явлений", - цитирует издание слова архитектора.

Сколько корейские инвесторы готовы вложить в бизнес-центр в Tashkent City >>>

Немецкий архитектор отметил, что Ташкент притягивает к себе сильнее с каждым пройденным по его улицам шагом, заряжает энергией творчества и вдохновляет на новые перемены.

Tаshkent City — первый в Узбекистане деловой центр, состоящий из восьми современных лотов. Реализовать проект планируется в течение четырех лет. На площади около 80 гектаров разместятся офисы, рестораны, кафе, апартаменты и элитное жилье, а в центре разобьют небольшой парк с искусственным озером.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Узбекистан глазами иностранца
От заводов до затонувших кораблей: как Узбекистан видят за рубежом
Сотрудники заповедника выпустили в лес спасшуюся от собак косулю
Чудесное спасение: в Сибири выпустили на волю убежавшую от собак косулю
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054