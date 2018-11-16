15:09 16 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Здание Узбекнефтегаза в Ташкенте

"Узбекнефтегаз" доверил охрану своих объектов МВД

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
57 0 0

Охраной объектов топливно-энергетического комплекса должно заниматься государство, считают в компании.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. "Узбекнефтегаз" пересмотрел подход к обеспечению охраны и безопасности стратегически важных объектов: функции службы собственной охраны перешли к сотрудникам Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в компании, во многих странах мира считают, что охраной объектов топливно-энергетического комплекса должно заниматься исключительно государство, и это закреплено законодательно. Кроме того, содержание собственной службы охраны обходится недешево, что в той или иной степени отражается на конечной стоимости продукции.

Между ООО "Шуртаннефтегаз" и управлением охраны УВД Кашкадарьинской области уже подписан соответствующий договор.

Как подчеркнули в "Узбекнефтегазе", по отношению к сотрудникам ликвидированной собственной службы охраны объектов  руководство принимает все необходимые меры для урегулирования ситуации в рамках правового поля и делает акцент на индивидуальном подходе к каждому сотруднику. Создана специальная рабочая группа, которая изучает ситуацию на месте, встречается с сотрудниками и их семьями, знакомится с их бытом и условиями проживания. К решению вопросов подключились местные органы власти, центры занятости, общественные организации. Никто не останется без внимания и будет трудоустроен по мере возможности.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Узбекистан глазами иностранца
От заводов до затонувших кораблей: как Узбекистан видят за рубежом
Сотрудники заповедника выпустили в лес спасшуюся от собак косулю
Чудесное спасение: в Сибири выпустили на волю убежавшую от собак косулю
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054