"Узбекнефтегаз" доверил охрану своих объектов МВД

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. "Узбекнефтегаз" пересмотрел подход к обеспечению охраны и безопасности стратегически важных объектов: функции службы собственной охраны перешли к сотрудникам Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в компании, во многих странах мира считают, что охраной объектов топливно-энергетического комплекса должно заниматься исключительно государство, и это закреплено законодательно. Кроме того, содержание собственной службы охраны обходится недешево, что в той или иной степени отражается на конечной стоимости продукции.

Между ООО "Шуртаннефтегаз" и управлением охраны УВД Кашкадарьинской области уже подписан соответствующий договор.

Как подчеркнули в "Узбекнефтегазе", по отношению к сотрудникам ликвидированной собственной службы охраны объектов руководство принимает все необходимые меры для урегулирования ситуации в рамках правового поля и делает акцент на индивидуальном подходе к каждому сотруднику. Создана специальная рабочая группа, которая изучает ситуацию на месте, встречается с сотрудниками и их семьями, знакомится с их бытом и условиями проживания. К решению вопросов подключились местные органы власти, центры занятости, общественные организации. Никто не останется без внимания и будет трудоустроен по мере возможности.