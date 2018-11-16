В Подмосковье трудовым мигрантам рассказали об их правах и обязанностях

Эксперты провели десять встреч в разных городах Московской области. Участники могли проконсультироваться с юристами по вопросам трудовых отношений с работодателями.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Узбекистанцы стали участниками семинаров для трудовых мигрантов, которые прошли в Подмосковье. Всего с экспертами встретились более 500 человек, в том числе мигранты из Таджикистана, Кыргызстана, Молдовы, Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления социальных коммуникаций Московской области.

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С июля по ноябрь в нескольких городах провели десять встреч. Участникам рассказали о миграционном законодательстве, юридическом сопровождении трудовых отношений, добровольном медицинском страховании. Они узнали подробности об использовании патента, ответственности работодателей при найме на работу трудовых мигрантов, заключении трудовых договоров, тестировании по русскому языку . Мигранты могли получить юридические консультации по вопросам трудовых отношений с работодателями.

Ранее в Москве прошел круглый стол, в рамках которого политики, общественные деятели и психологи рассказали, с какими проблемами сталкиваются мигранты из Узбекистана и других стран Центральной Азии при переезде в столицу России. Они постарались разобраться, кто виноват и что делать.