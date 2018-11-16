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Кадры из обучающего мини-фильма в помощь трудовым мигрантам В Москву на заработки

В Подмосковье трудовым мигрантам рассказали об их правах и обязанностях

Многофункциональный миграционный центр
Общество
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Эксперты провели десять встреч в разных городах Московской области. Участники могли проконсультироваться с юристами по вопросам трудовых отношений с работодателями.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Узбекистанцы стали участниками семинаров для трудовых мигрантов, которые прошли в Подмосковье. Всего с экспертами встретились более 500 человек, в том числе мигранты из Таджикистана, Кыргызстана, Молдовы, Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Информационное табло в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО.
© Sputnik / Алексей Куденко
Ставка на мигрантов: Россия идет навстречу иностранцам
С июля по ноябрь в нескольких городах провели десять встреч. Участникам рассказали о миграционном законодательстве, юридическом сопровождении трудовых отношений, добровольном медицинском страховании. Они узнали подробности об использовании патента, ответственности работодателей при найме на работу трудовых мигрантов, заключении трудовых договоров, тестировании по русскому языку. Мигранты могли получить юридические консультации по вопросам трудовых отношений с работодателями.

Ранее в Москве прошел круглый стол, в рамках которого политики, общественные деятели и психологи рассказали, с какими проблемами сталкиваются мигранты из Узбекистана и других стран Центральной Азии при переезде в столицу России. Они постарались разобраться, кто виноват и что делать.

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Теги:
Подмосковье, Узбекистан, Россия, трудовые мигранты



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