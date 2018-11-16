В Подмосковье трудовым мигрантам рассказали об их правах и обязанностях

Эксперты провели десять встреч в разных городах Московской области. Участники могли проконсультироваться с юристами по вопросам трудовых отношений с работодателями.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Узбекистанцы стали участниками семинаров для трудовых мигрантов, которые прошли в Подмосковье. Всего с экспертами встретились более 500 человек, в том числе мигранты из Таджикистана, Кыргызстана, Молдовы, Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления социальных коммуникаций Московской области.
С июля по ноябрь в нескольких городах провели десять встреч. Участникам рассказали о миграционном законодательстве, юридическом сопровождении трудовых отношений, добровольном медицинском страховании. Они узнали подробности об использовании патента, ответственности работодателей при найме на работу трудовых мигрантов, заключении трудовых договоров, тестировании по русскому языку. Мигранты могли получить юридические консультации по вопросам трудовых отношений с работодателями.
Ранее в Москве прошел круглый стол, в рамках которого политики, общественные деятели и психологи рассказали, с какими проблемами сталкиваются мигранты из Узбекистана и других стран Центральной Азии при переезде в столицу России. Они постарались разобраться, кто виноват и что делать.