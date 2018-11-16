Ограбивший цветочный магазин мужчина подарил букет незнакомке

Злоумышленник вооружился ножом и напал на магазин в столичном районе Новокосино, забрал деньги и букет цветов.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. В Москве мужчина ограбил цветочный магазин и подарил украденный букет проходившей мимо девушке, сообщает РИА Новости.

Неизвестный вошел в павильон и выбрал букет под видом покупателя, а когда продавец принесла цветы, вытащил из кармана острый предмет, похожий на нож, и пригрозил женщине расправой. Он потребовал отдать ему деньги из кассы и букет, а затем подарил цветы девушке.

Подозреваемого, которым оказался 32-летний приезжий, задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Согласно статье 162 Уголовного кодекса России, такие преступления наказываются принудительными работами или лишением свободы на срок до 5 лет. Если появляются отягчающие обстоятельства, то срок наказания может вырасти до 10 лет тюрьмы со штрафом в размере одного миллиона рублей.