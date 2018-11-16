В Узбекистане показали уникальный способ дозревания и хранения дынь - видео

Чтобы сохранить дыню как можно дольше, ее устраивают в отдельную сплетенную сетку и подвешивают. А затем раз в месяц проводят ревизию, отбраковывая плоды с любыми изъянами, так как потемневшая мякоть уже становится ядовитой.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Пользователь одной из групп в Facebook опубликовал видео из каунхона – специального хранилища для дынь.

Комментируя увиденное, он восклицает, что встречает подобное впервые.

Известно, что осенние и зимние сорта дыни в Узбекистане хранят в течение длительного времени. Однако не все знают, как и с помощью каких приспособлений это делается. Дыни сортируют по размеру и степени зрелости. После этого подвешивают плоды к потолку или балкам в отдельной плетеной сетке, чтобы они не касались друг друга и стен.

При температуре от 1 до 3 градуса и влажности 70-80% дыни могут храниться очень долго.

Узбекистанцы шутят, что любят самую медовую бахчевую культуру, имя которой – дыня – как женщину.

Помимо кружащего голову аромата и сладости, дыня может похвастаться и богатым набором полезных качеств.

На сегодняшний день в Узбекистане есть шесть основных зон дыневодства: Ташкентская, Самаркандская, Бухарская, Хорезмская, Ферганская и Южная зоны. Для каждой зоны характерны сорта различной степени скороспелости.