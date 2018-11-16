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Женщинам Узбекистана помогут развивать бизнес

CC0 / pixabay
Общество
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Представители Центрального банка республики и Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) встретились 16 ноября для обсуждения программы, призванной помогать женщинам-предпринимателям.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Узбекистане планируется запуск программы "Женщины в бизнесе". Сегодня представители Центробанка страны и ЕБРР обсудили, готов ли к ней рынок. Об этом сообщает UzReport.

Участники встречи уделили внимание перспективам развития финансирования малого и среднего предпринимательства, регулированию сектора кредитования и вопросам финансовой доступности.

К программе "Женщины в бизнесе" уже подключились Беларусь, Армения, Грузия, Украина, Молдова, Азербайджан.

Ранее доктор юридических наук, профессор Гульчехра Маткаримова рассказала о роли женщин в демократическом обновлении страны.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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"Раньше была стабильность, и мужчина привык к определенному укладу жизни — утром он идет на работу, вечером возвращается с зарплатой. И вдруг эта стабильность исчезла. И мужчина растерялся. В это время именно женщина взяла бразды правления в свои руки и начала зарабатывать, чтобы кормить детей", — сказала Маткаримова.

Поэтому многие женщины добились успеха в бизнесе за годы независимости республики, считает эксперт.

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Теги:
женщина, Узбекистан, бизнес



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