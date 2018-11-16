Женщинам Узбекистана помогут развивать бизнес

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Узбекистане планируется запуск программы "Женщины в бизнесе". Сегодня представители Центробанка страны и ЕБРР обсудили, готов ли к ней рынок. Об этом сообщает UzReport.
Участники встречи уделили внимание перспективам развития финансирования малого и среднего предпринимательства, регулированию сектора кредитования и вопросам финансовой доступности.
К программе "Женщины в бизнесе" уже подключились Беларусь, Армения, Грузия, Украина, Молдова, Азербайджан.
Ранее доктор юридических наук, профессор Гульчехра Маткаримова рассказала о роли женщин в демократическом обновлении страны.
Поэтому многие женщины добились успеха в бизнесе за годы независимости республики, считает эксперт.