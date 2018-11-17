Ученые рассказали, когда пройдет самый яркий звездопад осени

Специалисты отмечают, что в грядущие выходные люди невооруженным глазом смогут наблюдать до15-ти падающих звезд в час. Лучшее для наблюдений время - перед рассветом.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Максимум самого яркого осеннего звездопада — метеорного потока Леониды — придётся на ночь с 17 на 18 ноября. Об этом сообщает Московский планетарий.

Это небесное шоу станет самым ярким из всех осенних – земляне смогут наблюдать до 15-ти падающих звезд в час.

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Астрономы предупреждают, что наблюдать метеорные потоки можно невооруженным глазом. Однако лучше всего звездопад будет видно за городом, в районах, удаленных от городских огней.

Леониды – это мелкий «мусор», оставленный кометой Темпеля-Туттля. Они к Земле вслед за Тауридами, которые сыпались с 5 по 12 ноября.