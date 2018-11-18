СМИ: Виктора Януковича госпитализировали в НИИ Склифосовского

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Бывшего лидера Украины Виктора Януковича 16 ноября госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на справочную медучреждения.

По словам источника агентства, врачи оказали помощь Януковичу и в тот же день отпустили его.

Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на дежурного врача больницы, экс-президент Украины поступил в клинику с серьезной травмой позвоночника, которую он получил во время игры в теннис. Позднее Януковича перевели в частную клинику.

Виктор Янукович: да, я хочу вернуться в политику

На Украине в 2014 году совершился госпереворот. Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила конституцию и назначила президентские выборы, в ходе которых одержал победу Петр Порошенко.