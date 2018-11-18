14:22 18 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Бывший президент Украины Виктор Янукович

СМИ: Виктора Януковича госпитализировали в НИИ Склифосовского

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
Получить короткую ссылку
97 0 0

Как сообщают СМИ, бывший президент Украины получил серьезную травму позвоночника.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Бывшего лидера Украины Виктора Януковича 16 ноября госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на справочную медучреждения.

По словам источника агентства, врачи оказали помощь Януковичу и в тот же день отпустили его.

Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на дежурного врача больницы, экс-президент Украины поступил в клинику с серьезной травмой позвоночника, которую он получил во время игры в теннис. Позднее Януковича перевели в частную клинику.

Виктор Янукович: да, я хочу вернуться в политику

На Украине в 2014 году совершился госпереворот. Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила конституцию и назначила президентские выборы, в ходе которых одержал победу Петр Порошенко.

Теги:
больница, Киев, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Верховного суда Азербайджана, фото из архива
    А судьи где?

    Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.

  • Места силы: где искать мистические точки Минской области
    Места силы

    Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.

  • Георгий Мурадов
    Взаимный интерес

    По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.

  • Премьер-министр Молдовы Павел Филип, архивное фото.
    С критикой не согласен

    Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.

  • Дом Стенбока
    Серьезный удар

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.

  • Встреча президента РЮО с депутатами Госдумы РФ
    Опасное соседство

    Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Советская мода: главные тренды ушедшей эпохи
Необычное явление природы — «грязная гроза» — было снято на видео в чилийской Патагонии
"Грязная гроза" - вот как выглядит уникальное соединение пепла с молнией
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054