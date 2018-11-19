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В Ташкенте запустят новый медицинский центр

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Особенность узбекско-китайского научно-технологического парка заключается в том, что здесь будут применять и проверенные веками методы восточной медицины, и передовые западные технологии.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента на днях откроется узбекско-китайский научно-технологический парк. Запуск состоится при сотрудничестве Министерства инновационного развития Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства. Создание медицинского центра до сегодняшнего дня потребовало 20 миллионов долларов инвестиций. Здесь будет создано 300 рабочих мест.

Уже построен фармацевтический завод по выпуску восьми видов лекарственных препаратов. Подходит к концу возведение корпуса четырехэтажного медцентра и трех зданий гостиницы. Кадровый вопрос решен благодаря сотрудничеству в подготовке молодых ученых между Синцьзянским технико-физическим и химическим институтом, Шанхайским институтом медицинских материалов и институтами Биоорганической химии и Химии растительных веществ Академии наук Узбекистана.

Оборудование узбекско-китайского научно-технологического парка
Пресс-служба министерства инновационного развития Узбекистана
Оборудование узбекско-китайского научно-технологического парка

Завод позволит производить импортозамещающие дженерики*, снизить их себестоимость и, как следствие, предотвращать болезни в регионе и применять новые лекарства для их лечения. Кроме того, в числе задач центра — содействие в повышении квалификации местных технических кадров фармацевтических компаний, оказание услуг по анализу деятельности организаций при участии ведущих зарубежных специалистов.

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© пресс-служба президента РУ
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Ранее сообщалось, что в 2020 году в столице республики откроется детский многопрофильный медицинский центр. Там установят томограф, аппарат интерференцтерапии, цифровой рентгеновский и флюороскопический аппараты. Врачи будут проводить в центре более полутора тысяч операций в год.

*Дженерик — лекарство-копия, совпадающее с оригиналом по количеству действующего вещества и влиянию на организм. Новое лекарство исследуют и тестируют, а затем оформляют патент.

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Теги:
Медицина, Ташкент



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