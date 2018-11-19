С чем саратовские бизнесмены едут в Ташкент

О чем хотят договориться предприниматели из Саратовской области с узбекским бизнес-сообществом.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. С 19 по 23 ноября делегация Саратовской области посетит Ташкент.

От российской стороны в столицу Узбекистана прибудут представители правительства и администрации региона, а также местные предприниматели.

По мнению советника Министерства экономического развития области по вопросам инвестиций и внешнеэкономической деятельности Юрия Аршинова, в Узбекистане открывается все больше возможностей для бизнеса.

"Наша задача – провести полноформатные переговоры между бизнесменами Саратовской области и Узбекистана. От региона во встречах будут участвовать представители фармацевтических компаний, ритейла, пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, а также фирмы, занимающиеся поставками газового оборудования", - сказал Аршинов корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Он подчеркнул, что российский бизнес видит для себя большой потенциал в развитии партнерства с республикой.

Также в планах делегации – участие в переговорах в Торговом представительстве РФ в Узбекистане.

Кроме того, в рамках визита россиян состоится B2B-форум регионов РФ и республики.