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Женщина несет папку с документами

В список 100 самых влиятельных женщин мира вошла узбекистанка

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Лейла Белялова – преподаватель Самаркандского государственного университета, руководитель студенческого клуба, член Общества охраны птиц.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В список 100 самых влиятельных женщин британской телерадиовещательной корпорации BBC вошла представительница Узбекистана Лейла Белялова, он опубликован на сайте компании.

Белялова – преподаватель  Самаркандского государственного университета, руководитель студенческого клуба Flamingo и член Общества охраны птиц Республики Узбекистан.

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Как отмечают эксперты, она работает над сохранением биологических разнообразия горных экосистем Узбекистана и защищает различные виды птиц, в том числе и хищников. Сейчас ей 61 год.

Кроме того, в перечень вошла кыргызстанка Алина Анисимова – тренер школы по спутникостроению для девушек, которую весной 2018 года запустил сайт Kloop.kg. Она одна из самых молодых участниц, ей всего 19 лет.

Помимо Беляловой и Анисимовой, эксперты отметили россиянку, азербайджанку и украинку.

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Теги:
Преподавательский состав, женщина, BBC



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