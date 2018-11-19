В список 100 самых влиятельных женщин мира вошла узбекистанка

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В список 100 самых влиятельных женщин британской телерадиовещательной корпорации BBC вошла представительница Узбекистана Лейла Белялова, он опубликован на сайте компании.

Белялова – преподаватель Самаркандского государственного университета, руководитель студенческого клуба Flamingo и член Общества охраны птиц Республики Узбекистан.

Как отмечают эксперты, она работает над сохранением биологических разнообразия горных экосистем Узбекистана и защищает различные виды птиц, в том числе и хищников. Сейчас ей 61 год.

Кроме того, в перечень вошла кыргызстанка Алина Анисимова – тренер школы по спутникостроению для девушек, которую весной 2018 года запустил сайт Kloop.kg. Она одна из самых молодых участниц, ей всего 19 лет.

Помимо Беляловой и Анисимовой, эксперты отметили россиянку, азербайджанку и украинку.