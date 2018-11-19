В Узбекистане обсудили вопросы искоренения всех форм дискриминации женщин

Круглый стол по выполнению рекомендаций Комитета ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин прошел в Ташкенте. Мероприятие организовал Комитет женщин Узбекистана совместно с посольством Великобритании и Фондом развития народонаселения ООН в республике.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Узбекистане в рамках круглого стола обсудили вопросы искоренения всех форм дискриминации женщин. На встрече присутствовали представители министерств и ведомств, международных организаций, а также неправительственных некоммерческих организаций. Об этом сообщается на официальной странице Комитета женщин Узбекистана в Facebook.

Участники мероприятия обсудили ход реализации "Национального плана действий", отчетности и анализа выполнения рекомендаций Комитета ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин.

В публикации отмечается, что республика поддержала более 70 международных документов, в том числе — десять договорных документов ООН. Страна выполняет все взятые на себя обязательства, добавили в пресс-службе.