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Круглый стол по выполнению рекомендаций Комитета ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

В Узбекистане обсудили вопросы искоренения всех форм дискриминации женщин

Пресс-служба Комитета женщин Узбекистана
Общество
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Круглый стол по выполнению рекомендаций Комитета ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин прошел в Ташкенте. Мероприятие организовал Комитет женщин Узбекистана совместно с посольством Великобритании и Фондом развития народонаселения ООН в республике.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Узбекистане в рамках круглого стола обсудили вопросы искоренения всех форм дискриминации женщин. На встрече присутствовали представители министерств и ведомств, международных организаций, а также неправительственных некоммерческих организаций. Об этом сообщается на официальной странице Комитета женщин Узбекистана в Facebook.

Участники мероприятия обсудили ход реализации "Национального плана действий", отчетности и анализа выполнения рекомендаций Комитета ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин.

В публикации отмечается, что республика поддержала более 70 международных документов, в том числе — десять договорных документов ООН. Страна выполняет все взятые на себя обязательства, добавили в пресс-службе.

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Теги:
Дискриминация по половому признаку, ООН, Узбекистан



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