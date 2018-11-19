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Сотрудник работает в лаборатории

Химики из Узбекистана открыли новое научное направление

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Благодаря работе ученых за восемь лет в бюджет государства дополнительно поступило свыше ста миллиардов сумов.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Профессор Андижанского государственного университета, доктор химических наук Иброхим Аскаров и доктор технических наук, академик Тухтапулат Рискиев создали новое направление "химия товаров". Об этом пишет nuz.uz.

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Как сообщает издание, химия товаров необходима для того, чтобы выяснить свойства зарубежных товаров. На основании кода, обозначенного на этих товарах, взыскиваются таможенные платежи. Проверка химического состава товаров помогает контролировать правильность кода и определять верную сумму таможенной пошлины. Метод применяется на практике уже восемь лет, и благодаря ему в бюджет государства дополнительно поступило свыше ста миллиардов сумов.

Химия товаров позволяет группировать продукцию сразу по нескольким критериям. Помимо определения химического состава, качества, безопасности и номенклатуры, метод помогает узнать происхождение товара, вид материала, из которого он произведен, уровень переработки и стоимость.

Представитель ООН по наукам, генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Джеймс Шавер назвал этот метод совершенно новым направлением в мировой химической науке.

Первоначальный термин "классификация и сертификация товаров по химическому составу" был исправлен на новое название "Химия товаров" в сентябре 2017 года. Исследователям, защитившим диссертации по этой специальности, присваиваются научные степени по техническим и химическим наукам, а также научные звания. 

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Теги:
Наука, Химия, Узбекистан



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