Счастливы те, кто иногда игнорирует запросы второй половины.
25 ноября во всем мире отмечали Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Участники прослушают научно-популярные лекции в области естественных наук, поучаствуют в интеллектуальных играх и, конечно, получат приятные бонусы для учебы.
Между Ташкентом и Казанью запустили регулярный автобусный рейс: время в пути составляет 43 часа.
Благодаря новому ресурсу можно узнать перечень лицензированных агентств.
Узбекистанцы смогут получить компенсацию, обратившись в суд.
Более половины объема твердых бытовых отходов в городе приходится на одно предприятие.
В терминалах будут работать банк, логистика, лаборатории, службы ветеринарии, экологии и сертификации.
На референдуме граждане решали, нужно ли спиливать коровам и козам рога. Фермер, инициировавший референдум, предлагает выплачивать на каждую корову с рогами по 190 швейцарских франков (около 191 доллара) ежегодно.
После снегопада в Ташкенте температура воздуха в ряде регионов республики прогреется до +18 градусов.
Рабочая группа проанализировала существующие процедуры оформления детей в школы, изучила международный опыт и разработала новую модель оказания услуги.
Центральный банк Узбекистана с 26 ноября установил новый обменный курс валют.
Здание центра возведут в традициях национального зодчества: в виде мечети с куполом.
Общая стоимость инвестиционного проекта составляет свыше 56 миллионов долларов.
В Центре Япония и Узбекистан будут заниматься совместными исследованиями в сфере туризма.
ГУП "Тошиссиккуввати" объявило новые тарифы на отопление и горячее водоснабжение.
Кирилл Вышинский, главный редактор информационного портала "РИА Новости Украина" рассказал о том, что помогает ему пережить заключение, о чем он мечтает и о чем думает, а также о перспективах решения его дела.
Что является причиной массовых самоубийств дельфинов, ученые пока не выяснили. В минувшие выходные экологи узнали о происходящем слишком поздно и не смогли помочь.
Сухофрукты и орехи привезли в ручной клади и багаже трое пассажиров из Ташкента.