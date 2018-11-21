Таким образом медики протестуют против сложной ситуации с маленькими зарплат и нагрузкой, также они намерены делиться в соцсетях фотографиями.
Ранее во вторник пользователи по всему миру сообщили о проблемах в работе сервисов по всему миру, сбои начались около 16:00 мск.
Ведущий популярного американского телешоу "Танцы со звездами: юниоры" Фрэнки Муниз потерял все нажитое из-за того, что его домашняя любимица научилась открывать водопроводный кран.
Каюм Шодиев скончался на 99-м году жизни, он был похоронен в Ташкенте во вторник.
Полученные исследователями результаты подтвердились в 80% экспериментов.
Запрет подтвердила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, ограничения носят временный характер.
Ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма рассказала подробности открытия филиала в Узбекистане.
Специалисты центра оказывают более ста видов услуг.
Всего в период с 6 по 18 ноября сотрудники УБДД зафиксировали 5208 случаев нарушения правил дорожного движения.
Японские партнеры передадут свой опыт проведения реформ в правовой сфере.
Молодой мужчина рассказал, как оказался в Москве, почему решил лично возвратить пассажирке оставленные ею вещи и почему не считает свой поступок особенным.
АО "Узавтосаноат" запустило онлайн-платформу по покупке автомобилей GM Uzbekistan 7 ноября.
По уже сложившейся традиции они провели 18 ноября флешмоб – 30 машин, украшенных национальными флагами Узбекистана, ехали по центральным улицам города.
Жители Милтона решили, что животные больны бешенством.
С 16 ноября правительство республики установило новые тарифы на природный газ для автозаправок.
Мобильные противоэпидемические комплексы лабораторий не имеют аналогов в мире.
Девушка расплакалась от счастья, увидев, что водитель дожидается ее под окнами дома, чтобы вернуть кошелек.
Власти республики намерены пересмотреть подходы к строительству дорог и инфраструктуры.
Ведомство на своей интернет-странице будет вести предупредительную работу с гражданами с целью недопущения пожаров.
Немецкие журналисты уверены, что российских женщин из-за их целеустремленности и силы духа можно назвать "сильным полом".