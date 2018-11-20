Узбекистан получил в подарок от России уникальные комплексы

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Роспотребнадзор подарил Узбекистану и еще нескольким странам мобильные противоэпидемические комплексы лабораторий на базе автошасси, сообщает РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что мобильные лаборатории помогают значительно повысить скорость реагирования на риски, возникающие в той или иной стране.

"За последние три года в страны СНГ было передано 12 мобильных лабораторий, и в Кыргызстане, и в Армении они очень хорошо себя показали в работе. В Кыргызстане работа была в чумных очагах, возникающих, активизирующихся, это очень хорошая, большая работа", - заявила она.

Комплексы, не имеющие аналогов в мире, в дар от России также получили Кыргызстан, Монголия и Гвинейская Республика.