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Японцы помогут Узбекистану модернизировать судебную систему

© pixabay
Общество
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Японские партнеры передадут свой опыт проведения реформ в правовой сфере.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Министерство юстиции Японии намерено помочь Узбекистану в усовершенствовании судебно-правовой системы.

Как сообщает пресс-служба узбекского Минюста, недавно стороны обсудили реформы республики в области законотворчества.

Также представители стран согласовали подписание в первом квартале 2019 года Соглашения о сотрудничестве между Минюстом Узбекистана и японским ведомством.

Почти 72% населения Узбекистана доверяют судебной системе

К тому же в марте 2019 года в Японии пройдет японо-узбекский симпозиум, где эксперты обсудят закон "Об административных процедурах".

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Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Япония, Узбекистан



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