Японцы помогут Узбекистану модернизировать судебную систему

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Министерство юстиции Японии намерено помочь Узбекистану в усовершенствовании судебно-правовой системы.

Как сообщает пресс-служба узбекского Минюста, недавно стороны обсудили реформы республики в области законотворчества.

Также представители стран согласовали подписание в первом квартале 2019 года Соглашения о сотрудничестве между Минюстом Узбекистана и японским ведомством.

Почти 72% населения Узбекистана доверяют судебной системе

К тому же в марте 2019 года в Японии пройдет японо-узбекский симпозиум, где эксперты обсудят закон "Об административных процедурах".