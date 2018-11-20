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Автомобильное движение

ГУВД ежедневно отправляет на штрафстоянку 24 машины: что нарушают в Ташкенте

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Всего в период с 6 по 18 ноября сотрудники УБДД зафиксировали 5 208 случаев нарушения правил дорожного движения.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Инспекторы в Ташкенте ежегодно отправляют на штрафстоянку в среднем 22-24 автомобиля, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Всего в период с 6 по 18 ноября сотрудники УБДД зафиксировали 5 208 случаев нарушения правил дорожного движения. Среди них 69 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также 284 водителя не имели соответствующих документов, 84 человека проехали на запрещающий сигнал светофора, 12 водителей не остановились по требованию сотрудника УБДД, 49 автолюбителей разговаривали по телефону во время движения.

Дорожное движение в Узбекистане
© Юрий Корсунцев / Газета.uz
Водители в Ташкенте в 2017 году нарушили правила около миллиона раз
По данным ГУВД, 25 человек имели на своих автомобилях тонированные стекла без соответствующего разрешения. 

Часто автолюбители нарушают правила обгона. Только за последние три дня инспекторы зафиксировали 164 случая опасного обгона, в том числе с выездом на встречную полосу движения.

Напомним, в период с 29 октября по 5 ноября сотрудники УБДД выявили 3251 нарушение правил дорожного движения. Чаще всего водители нарушали правила пользования ремнем безопасности - зафиксировано 1075 таких фактов.




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