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Студенты

Как российский вуз будет готовить будущих спортсменов для Узбекистана

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Где будет находиться филиал российского университета и когда начнется набор студентов, рассказала ректор вуза Тамара Михайлова.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В Узбекистане появится первый зарубежный филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Ректор вуза Тамара Михайлова рассказала Sputnik Узбекистан подробности открытия учебного заведения. 

"Узбекистан предложил три места, где возможно организовать филиал. Мы остановились на Самарканде  –  там самая лучшая спортивная инфраструктура", - сообщила она.

На трассе слалома
© Sputnik / Роман Денисов
Российский вуз поможет Узбекистану развивать спорт
По словам Михайловой, республика будет проводить мониторинг востребованности специальностей за этот год, а с 2020 года университет начнет набирать студентов.

Ректор обратила внимание на то, что для узбекских студентов обучение в своей стране в филиале вуза обойдется дешевле, чем в Москве, в главном здании.

Также она отметила, что Узбекистан берет на себя все расходы по содержанию образовательного комплекса и оплате труда местных преподавателей. Что касается российских специалистов, то первое время они будут работать вахтовым методом и приезжать в республику на месяц.

Открытие филиала МИСиС в Ташкенте
Пресс-служба МИСиС
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Напомним, в октябре в Алмалыке открылся филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". В 2018 году учебное учреждение приняло первых 150 студентов по направлениям "горное дело", "металлургия" и "автоматизация и управление технологических процессов".

Всего сейчас в Узбекистане действует пять филиалов российских вузов. В дальнейшем свои отделения в республике откроют еще МГИМО и МИФИ.

В октябре в рамках визита Владимира Путина в Узбекистан состоялся первый узбекско-российский образовательный форум, в котором приняли участие 80 ректоров высших учебных заведений России. 

Теги:
Узбекистан, Россия, студенты, Высшее образование, вуз, Спорт



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