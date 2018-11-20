Пассажирам из Узбекистана запретили провозить в РФ овощи и фрукты

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Россия ввела временные ограничения для пассажиров, совершающих рейсы из Узбекистана в РФ, на ввоз овощей и фруктов в ручной клади, сообщает пресс-служба МИД РУ.

Запрет подтвердили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации.

"В связи с систематическими выявлениями карантинных для Российской Федерации объектов в подкарантинной продукции, поступающей в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих из Узбекистана, были введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции растительного происхождения в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих из Узбекистана", - говорится в послании.

По правилам авиаперевозок из России и Узбекистан и обратно, объем ручной клади не должен превышать 10 килограммов. Стоимость билета на самолет составляет около 22 тысяч рублей.

Традиционно из Узбекистана везут сладости, орехи и фрукты - в числе самых популярных виноград, дыни, персики. Также часто ввозят расписную посуду. При этом ввоз алкоголя и табака всегда был строго регламентирован - не более 5 литров спиртных напитков и 250 граммов табака.