20:35 20 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Горожане во время празднования Дня садовода

Пассажирам из Узбекистана запретили провозить в РФ овощи и фрукты

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
14501

Запрет подтвердила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, ограничения носят временный характер.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Россия ввела временные ограничения для пассажиров, совершающих рейсы из Узбекистана в РФ, на ввоз овощей и фруктов в ручной клади, сообщает пресс-служба МИД РУ.

Запрет подтвердили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации.

"В связи с систематическими выявлениями карантинных для Российской Федерации объектов в подкарантинной продукции, поступающей в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих из Узбекистана, были введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции растительного происхождения в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих из Узбекистана", - говорится в послании.

По правилам авиаперевозок из России и Узбекистан и обратно, объем ручной клади не должен превышать 10 килограммов. Стоимость билета на самолет составляет около 22 тысяч рублей. 

Традиционно из Узбекистана везут сладости, орехи и фрукты - в числе самых популярных виноград, дыни, персики. Также часто ввозят расписную посуду. При этом ввоз алкоголя и табака всегда был строго регламентирован - не более 5 литров спиртных напитков и 250 граммов табака.

Теги:
Самолет, овощи, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вторая жизнь Дворца Ширваншахов и Девичьей башни
    Из прошлого в будущее

    Специалист раскрыл тайны реставрационных работ двух символов Старого города Баку - усыпальницы Дворца Ширваншахов и Девичьей башни.

  • Певица Лолита Милявская
    Виновато давление

    Стало известно, что случилось с российской певицей Лолитой Милявской, и почему она не смогла завершить сольный концерт в Могилеве.

  • Источник в Кындыг
    Вода, кругом вода

    В Абхазии насчитывается несколько десятков термальных источников. Почему пока только некоторые из них доступны для посещения?

  • Пресс-конференция и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна (20 ноября 2018). Еревaн
    Взлеты и падения

    И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал основные достижения и провалы своей деятельности в сфере экономики.

  • Марк Цукерберг
    Вызвали на ковер

    Политики из восьми стран, включая Латвию, призвали основателя Facebook Марка Цукерберга дать показания о "фальшивых новостях" и украденных данных пользователей.

  • Даля Грибаускайте с главой ВТО Роберту Карвалью ди Азеведу
    "Беззащитная" Литва

    Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала ВТО защитить производителей республики от ценовой политики России в энергетическом секторе

  • Заседание в правительстве под руководством премьера Павла Филипа
    По всей строгости

    В Молдове собрались сурово наказывать граждан, которые нарушают правила использования газовых баллонов.

  • Андрес Анвельт
    Я ухожу!

    Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт рассказал о проблемах со здоровьем и объявил об отставке со своего поста.

  • Тойво Клаар
    Давайте говорить!

    Сопредседатель женевских дискуссий по безопасности в Закавказье от ЕС заявил о необходимости продолжения диалога на границе Южной Осетии и Грузии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мечеть Буриджар (Илон Ота)
Величие и духовность: неповторимая красота мечетей Узбекистана
Щенок на улице
Умирающего щенка нашли в пакете на улице и чудом спасли ему жизнь - видео
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054