Точнее детектора лжи: ученые выяснили, что выдает вруна

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Ученые из Университета Гранады (Испания) рассказали, что говорящего неправду человека выдает температура носа.

Исследователи так называемого "эффекта Пиноккио" предложили группе испытуемых обмануть своих близких по телефону. Во время разговора за добровольцами следили с помощью тепловизоров — устройств для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности.

На инфракрасных изображениях стало заметно, что температура носа человека, пытавшегося обмануть, уменьшалась на 1,2 градуса, а лоб нагревался примерно на 1,5 градуса.

Ученый Эмилио Гомез Милано пояснил: падение температуры провоцирует волнение, которое испытывает вынужденный лгать человек. Кроме того, обман требует усиленной умственной работы, из-за чего лоб становится теплее.

По словам Милано, полученные результаты подтвердились в 80% экспериментов. Таким образом, этот метод на 10% точнее детектора лжи.