Скончался отец миллиардера узбекского происхождения

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Скончался отец известного бизнесмена узбекского происхождения Фаттаха Шодиева - Каюм Шодиев.
Он ушел из жизни в Ташкенте на 99-м году жизни, сообщает Upl24. Похороны прошли в столице во вторник.
Каюм Шодиев всю жизнь работал инженером-механиком.
С 1950 по 1960 год возглавлял крупнейший Джизакский хлопкозавод.
Участвовал в восстановлении двух хлопкозаводов в Андижанской и Ташкентской областях.
Он также работал начальником управления заготовки и переработки хлопка в Сырдарьинской области.
Был награжден Орденом "Знак Почета".