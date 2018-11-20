Скончался отец миллиардера узбекского происхождения

Каюм Шодиев скончался на 99-м году жизни, он был похоронен в Ташкенте во вторник.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Скончался отец известного бизнесмена узбекского происхождения Фаттаха Шодиева - Каюм Шодиев.

Он ушел из жизни в Ташкенте на 99-м году жизни, сообщает Upl24. Похороны прошли в столице во вторник.

Каюм Шодиев всю жизнь работал инженером-механиком.

С 1950 по 1960 год возглавлял крупнейший Джизакский хлопкозавод.

Участвовал в восстановлении двух хлопкозаводов в Андижанской и Ташкентской областях.

Он также работал начальником управления заготовки и переработки хлопка в Сырдарьинской области.

Был награжден Орденом "Знак Почета".