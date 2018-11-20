Пушистая бестия: кошка уничтожила многомиллионый особняк телеведущего

Ведущий популярного американского телешоу "Танцы со звездами: юниоры" Фрэнки Муниз потерял все нажитое из-за того, что его домашняя любимица научилась открывать водопроводный кран.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Популярный американский ведущий Фрэнки Муниз лишился имущества – дорогого особняка, мебели и ценностей из-за кошки, об этом он написал на своей странице в Twitter.

Его домашняя любимица научилась открывать водопроводный кран, и произошел потоп.

Сам ведущий в этот момент на несколько дней уехал на похороны дяди, а вернувшись, обнаружил, что четыре из пяти этажей его дома заполнены водой. Пострадали фотографии и произведения искусства.

По словам Фрэнка Муниза, он за два дня плакал больше, чем за всю жизнь. Эмоциональное состояние усугубили смерть родственника и усталость после 45-часовой дороги во Францию и обратно.