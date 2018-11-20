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Facebook устраняет неполадки в соцсети и Instagram

© Sputnik / Асатур Есаянц
Общество
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Ранее во вторник пользователи по всему миру сообщили о проблемах в работе сервисов по всему миру, сбои начались около 16:00 мск.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Компания Facebook устраняет неполадки с доступом к самой соцсети и сервису Instagram, сообщает РИА Новости.

Днем во вторник пользователи столкнулись с проблемами в работе сервисов по всему миру, сбои начались около 16:00. О проблемах сообщали жители Англии, США, Польши, Венгрии, Бразилии и России.

Они не могли авторизоваться на страницах и видели надпись Service Unavailable.

В сентябре Узбекистан столкнулся с глобальными трудностями с доступом в Facebook – сервис не работал около месяца.

Тогда в компании  "Узбектелеком" сообщили, что национальный оператор не имел отношения к проблемам, с ними столкнулись и пользователи в других странах Центральной Азии и Северной Европы. Представители опровергли сообщения ряда СМИ о блокировке.

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Теги:
Узбектелеком, Instagram, Facebook



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