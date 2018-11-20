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Панорама Риги

Врачи в Риге прикрепили траурные ленты к форме, они просят большие зарплаты

© Flickr/ Vitalii Demchuk
Общество
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Таким образом медики протестуют против сложной ситуации с маленькими зарплат и нагрузкой, также они намерены делиться в соцсетях фотографиями.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Врачи скорой помощи в столице Латвии Риге в знак протеста против маленьких зарплат и чрезмерной нагрузки прикрепляют к форме черные траурные ленты, сообщает Sputnik Латвия.

По словам одного из специалистов, эти жесты можно считать "трауром по всей службе в целом".

Также они намерены начать делиться в соцсетях фотографиями. Первый этап организованной акции начинается во вторник, на подстанции разослали черные ленточки, а записи в социальных сетях будут сопровождаться хэштегом #krizeNMPD.

Врачи обещают продолжать акцию протеста до тех пор, пока им не повысят зарплаты на 20%.

На прошлой неделе в Министерстве здравоохранения Латвии пообещали в срочном порядке подготовить поправки, расширяющие круг медиков, которые могут работать в скорой. В начале ноября службу потрясли массовые увольнения сотрудников, недовольных размерами зарплат.

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Теги:
протесты, Скорая медицинская помощь, Рига



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