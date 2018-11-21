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Заправщик возвращает заправочный пистолет в слот

В Узбекистане налоговая проверит завышающие цены на газ автозаправки

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Недобросовестных предпринимателей ждут штрафы от Минфина республики и других госорганов.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Министерство финансов Узбекистана пригрозило применить санкции к владельцам автозаправок, которые необоснованно повысили цены на природный газ на 17%, пишет пресс-служба Минфина.

Манометр на заправочной колонке газозаправочной станции
© Sputnik / Максим Богодвид
Министерство финансов прокомментировало сообщения о росте цен на метан

Если стоимость метана не снизится до уровня 15 ноября, то ведомство станет изымать незаконно получаемую прибыль путем увеличения ставки налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств.

СМИ: на автозаправках в Узбекистане растут цены на метан

Сейчас Госкомконкуренции, Узгоснефтегазинспекция и органы государственной налоговой службы проводят жесткий мониторинг за ценами на автозаправках с целью выявления фактов недобросовестной конкуренции.

С 16 ноября метан в Узбекистане подорожал на 300-400 сумов, с 1700-1800 сумов до 2000-2200.

До 16 ноября газ реализовывался АГНКС по цене 789,74 сума/куб.м, после чего кабинет министров установил стоимость в размере 800 сумов/куб.м. То есть повышение тарифа составило всего 10,26 сума/куб.м.

Теги:
природный газ, автозаправка, Министерство финансов, Узбекистан



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