Дизайн от президента: Мирзиёев подал идею оформления отелей в Tashkent City

Глава государства регулярно посещает стройплощадку международного делового центра и высказывает свое мнение относительно сроков и качества строительства.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в очередной раз посетил Tashkent City и ознакомился с ходом строительства международного делового центра.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он подробно изучил полномасштабные макеты номеров и залов пятизвездочной гостиницы.

Мирзиёев уделил внимание каждой детали номеров и дал указания касательно их дизайна и удобств.

"Номера должны быть светлыми и широкими, при их оформлении следует использовать краски в тонах, которые поднимали бы настроение отдыхающих", - отметил он.

Гостиница будет примыкать к еще одному крупному сооружению – конгресс-холлу. В нем будут созданы все условия для проведения встреч на высшем уровне, международных конференций. Конгресс-холл будет оснащен по последнему слову техники и технологий.

Президент подчеркнул, что конгресс-холл должен быть построен на основе мировых стандартов для максимального удобства крупных делегаций.

Кроме того, он детально изучил построенные для демонстрации двух- и четырехкомнатные квартиры жилищного комплекса Gardens Residence.

Жилищный комплекс, занимающий 8 гектаров площади, будет состоять из девяти многоквартирных домов. При их проектировании были учтены все современные требования, предусмотрены отдельные удобства для детей, родителей и гостей.

По словам главы государства, граждане достойны такого жилья, которое возведено на основе стандартов развитых стран Европы и Азии. Он заметил, что квартиры в нем будут предоставляться узбекистанцам, а продажа квартир будет осуществляться на основе долгосрочных льготных кредитов.

Tаshkent City — первый в Узбекистане деловой центр, состоящий из восьми современных лотов. Реализовать проект планируется в течение четырех лет. На площади около 80 гектаров разместятся офисы, рестораны, кафе, апартаменты и элитное жилье, а в центре будет разбит небольшой парк с искусственным озером.