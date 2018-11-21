Ипотека-банк возобновит работу с "Юнистримом" с 22 ноября

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Узбекский Ипотека-банк прокомментировал информацию СМИ о том, что временно не работает с "Юнистримом".

В организации подтвердили, что сейчас узбекская сторона в действительности приостановила взаимодействие с "Юнистримом", однако это не связано с хакерскими атаками.

"Мы не получали вредоносных рассылок от "Юнистрима". В настоящее время мы пересматриваем договор сотрудничества и с завтрашнего дня хотим полностью возобновить работу", - сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в главном офисе Ипотека-банка в Ташкенте.

Ранее СМИ сообщили, что в Узбекистане Ипотека-банк приостановил работу с "Юнистримом" из-за хакерской атаки, которая повлекла за собой рассылку вредоносных писем.