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Ипотека-банк возобновит работу с "Юнистримом" с 22 ноября

Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Узбекская сторона сообщили подробности приостановки работы с "Юнистримом".

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Узбекский Ипотека-банк прокомментировал информацию СМИ о том, что временно не работает с "Юнистримом".

В организации подтвердили, что сейчас узбекская сторона в действительности приостановила взаимодействие с "Юнистримом", однако это не связано с хакерскими атаками.

"Мы не получали вредоносных рассылок от "Юнистрима". В настоящее время мы пересматриваем договор сотрудничества и с завтрашнего дня хотим полностью возобновить работу", - сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в главном офисе Ипотека-банка в Ташкенте.

Ранее СМИ сообщили, что в Узбекистане Ипотека-банк приостановил работу с "Юнистримом" из-за хакерской атаки, которая повлекла за собой рассылку вредоносных писем. 

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Теги:
денежные переводы, деньги, Банки, Россия, Узбекистан



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