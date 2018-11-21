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Лучших ученых Узбекистана наградят в Ташкенте

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Общество
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Церемонию посетят представители министерств и ведущих рейтинговых агентств.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкентском государственном экономическом университете 23 ноября наградят лучших ученых республики по версии научно-аналитической базы данных Scorpus. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования страны.

Ожидается, что на мероприятие приедут представители министерств и учреждений республики, директора ведущих рейтинговых агентств Times Higher Education и QS, а также руководитель проектного офиса 5-100 Надежда Полихина, руководители компаний Elsevier. Кроме того, в церемонии примут участие ректоры и проректоры высших учебных заведений.

Также запланирован научный форум, в рамках которого пройдут мастер-классы для ученых по написанию статей, индексации научных журналов, методологиям вступления в международные рейтинги.

В настоящее время Узбекистан — крупный центральноазиатский научный центр. Страна обладает развитой материальной базой, обширным научным фондом, квалифицированными кадрами, чьи труды были признаны во всем мире. Ученые достигли важных результатов в самых разных областях — астрономии, химии, физике, генетике и селекции хлопчатника, фармацевтике и других.

Теги:
Ученые, Узбекистан



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