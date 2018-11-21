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Инспекторы Евгений Лунин и Павел Истомин

Сибирские гаишники потушили горящий гараж снежками до приезда пожарных

МВД РФ
Общество
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Руководство МВД решает вопрос о том, чтобы наградить находчивых полицейских.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. В Красноярском крае сотрудники ГИБДД потушили горящий гараж снежками до приезда пожарных, передает пресс-служба МВД России.

Правоохранители патрулировали улицы поселка Курагино, когда заметили задымление – огонь пылал в гараже на территории частного дома и уже перекинулся на деревянный забор.

Инспекторы вызвали спасателей и, не дожидаясь их приезда, стали закидывать пламя снегом. Офицерам удалось локализовать огонь и не дать ему распространиться дальше.

Позднее выяснилось, что пожар начался из-за короткого замыкания проводки автомобиля в гараже.

Теги:
Пожар, Красноярск, Россия



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