Сибирские гаишники потушили горящий гараж снежками до приезда пожарных

Руководство МВД решает вопрос о том, чтобы наградить находчивых полицейских.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. В Красноярском крае сотрудники ГИБДД потушили горящий гараж снежками до приезда пожарных, передает пресс-служба МВД России.

Правоохранители патрулировали улицы поселка Курагино, когда заметили задымление – огонь пылал в гараже на территории частного дома и уже перекинулся на деревянный забор.

Инспекторы вызвали спасателей и, не дожидаясь их приезда, стали закидывать пламя снегом. Офицерам удалось локализовать огонь и не дать ему распространиться дальше.

Позднее выяснилось, что пожар начался из-за короткого замыкания проводки автомобиля в гараже.