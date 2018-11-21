Сказали мыть туалеты: проверка учебного центра в Бухаре обернулась скандалом

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Проверка Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) города Бухары в учебном центре Elegant, на который неоднократно поступали жалобы, обернулась скандалом, сообщает NUZ.UZ.

Бухарцы, прошедшие обучение в этом центре, жаловались на некачественно оказанные услуги и на поведение преподавателей.

Как пояснила одна из учениц Elegant, в качестве наказания за нарушение внутренней дисциплины их могли заставить убирать прилегающую территорию или даже мыть туалеты. Несогласных с подобными методами выгоняли без возврата внесенной платы за обучение или просто не выдавали диплом.

Одна из пострадавших - Умрия Остонова за двухмесячные курсы парикмахерского дела заплатила 200 тысяч сумов. По словам девушки, за месяц ее не научили ничему.

"С нас дополнительно собрали деньги на косметические принадлежности. Кроме того, каждые три дня приходила новенькая ученица и мы повторяли весь пройденный материал заново. Когда через месяц учебы, не научившись ни одной прическе, я стала требовать результатов, меня называли тупицей, говорили, что я сама ничего не понимаю", - рассказала девушка.

В итоге ее выгнали с уроков, а возвращать деньги за некачественно оказанную услугу отказались. Вернуть потраченное удалось лишь после обращения в прокуратуру.

Этот и другие случаи представители ОЗПП и журналисты хотели обсудить с руководством учебного центра во время визита. Однако мирного диалога не получилось. Гостей встретили довольно агрессивно. Одна из сотрудниц центра, приостановив занятия в нескольких группах, вывела к пришедшим около 20 учениц, которые стали что-то кричать и превратили встречу в настоящий хаос. В итоге руководительница центра Сожида Умидова вызвала участкового и написала заявление об оскорблении.

"Обычно вопросы по жалобам решаются с первого раза и предприниматели больше не нарушают. Но в этом случае ситуация носит систематический характер", - объяснил руководитель ОЗПП в Бухаре Карим Хафизов.

Он добавил, что жалобы на Elegant поступают в ОЗПП с 2016 года. Одной из первых пострадала от действий этого центра Махфуза Хамдамова. Два года назад ей отказались выдать диплом об окончании медицинских курсов. По ее словам, причиной послужило то, что она по семейным обстоятельствам несколько раз опоздала на урок. После того как она обратилась в ОЗПП, ей вернули деньги.

"В этот раз мы пришли с журналистами, чтобы отрезвить руководство этого центра, дать понять, что те, кто платит свои деньги за их услуги, имеют четко прописанные права. Чтобы общественность знала, что они так поступают", - подчеркнул Хафизов.

По его словам, многие, кто оказался в подобной ситуации, молча уходят, отказываясь защищать свои права, что только на руку недобросовестным предпринимателям.