На подступах к метро в Ташкенте снимают посты МВД

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД в Ташкенте прекратили нести службу возле входа в метрополитен. Об этом сообщает UZ24 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным на среду, 21 ноября, сняты кордоны у трех станций - "Узбекистан", "Миллий бог", "Машиносозлар".

"К концу года должны прекратить службу все сотрудники МВД, работающие у входа в метро", - говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается, что сотрудники, работающие внутри метро, продолжат дежурства.

По соображениям безопасности у каждого входа в метро ранее стоял милиционер, который проверял сумки у всех входящих в подземку граждан – вне зависимости от их возраста, пола и национальности. Милиционеры не осуществляли детального досмотра, однако проводили визуальную оценку всего багажа и ручной клади.

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Второй кордон находится на станции метро. Там сотрудники МВД проверяют крупные сумки с помощью металлоискателя.

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