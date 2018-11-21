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Сотрудник правохранительных органов у входа в Ташкетский метрополитен

На подступах к метро в Ташкенте снимают посты МВД

© Anna Kulchenko
Общество
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Правоохранители, работающие внутри метро, продолжат дежурства.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД в Ташкенте прекратили нести службу возле входа в метрополитен. Об этом сообщает UZ24 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным на среду, 21 ноября, сняты кордоны у трех станций - "Узбекистан", "Миллий бог", "Машиносозлар".

"К концу года должны прекратить службу все сотрудники МВД, работающие у входа в метро", - говорится в сообщении.

Открытие общественного туалета в метрополитене
© Sputnik / Антон Денисов
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При этом подчеркивается, что сотрудники, работающие внутри метро, продолжат дежурства.

По соображениям безопасности у каждого входа в метро ранее стоял милиционер, который проверял сумки у всех входящих в подземку граждан – вне зависимости от их возраста, пола и национальности. Милиционеры не осуществляли детального досмотра, однако проводили визуальную оценку всего багажа и ручной клади.

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Второй кордон находится на станции метро. Там сотрудники МВД проверяют крупные сумки с помощью металлоискателя.

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  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

  • Велосипеды туристов, которых сбили в Таджикистане. 29 июля 2018 года
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