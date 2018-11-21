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Юлдуз Усманова

Почему Юлдуз Усманову во время выступления окружили вооруженные люди

© Фото: yulduz.uz
Общество
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Правоохранительные органы Казахстана заинтересовались мероприятием, в ходе которого люди с оружием стояли вдоль сцены, на которой пела узбекская примадонна.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Сеть облетела видеозапись выступления звезды Узбекистана Юлдуз Усмановой, которая пела в окружении вооруженных людей.

В подписи к видео пользователь написала, что примадонна узбекской эстрады выступала на свадьбе в городе Сарагач в Казахстане. Скорее всего, вооруженные люди – это представители охранного агентства, которых нанял организатор мероприятия.

Также на свадьбе спел известный казахстанский исполнитель Серикбол Сайлаубек – в том же антураже среди тех же вооруженных мужчин.

Отметим, что МВД республики проводит расследование причин присутствия людей с оружием на торжестве.




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  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

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