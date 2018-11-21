Почему Юлдуз Усманову во время выступления окружили вооруженные люди

Правоохранительные органы Казахстана заинтересовались мероприятием, в ходе которого люди с оружием стояли вдоль сцены, на которой пела узбекская примадонна.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Сеть облетела видеозапись выступления звезды Узбекистана Юлдуз Усмановой, которая пела в окружении вооруженных людей.

В подписи к видео пользователь написала, что примадонна узбекской эстрады выступала на свадьбе в городе Сарагач в Казахстане. Скорее всего, вооруженные люди – это представители охранного агентства, которых нанял организатор мероприятия.

Также на свадьбе спел известный казахстанский исполнитель Серикбол Сайлаубек – в том же антураже среди тех же вооруженных мужчин.

Отметим, что МВД республики проводит расследование причин присутствия людей с оружием на торжестве.