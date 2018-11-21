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Террористы запрещенной группировки ИГИЛ

Стало известно о гибели популярной азиатской модели, он состоял в ИГ

© Sputnik Искандар Аминов l
Общество
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Амиррудин Худ Рашид Милсон считался одним из самых завидных женихов Азии, он подорвался на мине, когда нес на спине раненого соратника.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Спецслужбы Австралии подтвердили гибель в 2016 году модели с малайзийскими корнями Амиррудина Худ Рашид Милсона, сообщает South China Morning Post.

Молодой человек воевал на стороне террористической группировки ИГИЛ (запрещена на всей территории Центральной Азии и России – прим. ред.) и подорвался на мине, когда нес на спине соратника. Правоохранителям удалось выяснить обстоятельства произошедшего благодаря расследованию против другого экстремиста.

"Один из самых завидных холостяков погиб из-за ИГ в Сирии", - говорится в сообщении издания.

Амиррудина Милсона в 2010 году журнала Cleo назвал самым перспективным холостяком Малайзии. Затем он женился, в 2014 году развелся, супруга получила опеку над сыном.

Погибший стал одним из 220 австралийцев, которые присоединились к запрещенной террористической организации, 68 из них были убиты.

Теги:
Сирия, Австралия, модель, ИГИЛ



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  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

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