Шумит и светится: в Кашкадарьинской области появилась инновационная "зебра"

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Инновационная пешеходная дорожка появилась в Ксасанском районе Кашкадарьинской области, сообщает NUZ.UZ.

"Зебра" оснащена электронными средствами, которые с помощью звуковых и световых сигналов оповещают водителей о том, что дорогу переходят пешеходы.

Новинка также предупреждает участников дорожного движения об опасности использования мобильных телефонов и наушников на автомагистрали. Рядом с переходом установлены три видеокамеры, которые круглосуточно следят за порядком на дороге.

Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Ислама Каримова и Алмазар в Шайхантахурском районе Ташкента появился первый светофор со светодиодами.