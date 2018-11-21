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В Касанском районе Кашкадарьинской области сооружена пешеходная дорожка, издающая звуковые и световые сигналы.

Шумит и светится: в Кашкадарьинской области появилась инновационная "зебра"

© Новости Узбекистана
Общество
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Пешеходный переход оснащен световыми и звуковыми сигналами.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Инновационная пешеходная дорожка появилась в Ксасанском районе Кашкадарьинской области, сообщает NUZ.UZ.

"Зебра" оснащена электронными средствами, которые с помощью звуковых и световых сигналов оповещают водителей о том, что дорогу переходят пешеходы.

Новинка также предупреждает участников дорожного движения об опасности использования мобильных телефонов и наушников на автомагистрали. Рядом с переходом установлены три видеокамеры, которые круглосуточно следят за порядком на дороге.

Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Ислама Каримова и Алмазар в Шайхантахурском районе Ташкента появился первый светофор со светодиодами.




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    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

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