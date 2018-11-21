Медики рассказали, почему опасно быть пассивным курильщиком

Курение и связанные с этой вредной привычкой болезни считаются одной из главных причин преждевременной смерти. Ежегодно из-за табака и вторичного курения уходят из жизни около шести миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Запрет на курение в общественных местах заметно снижает средний уровень верхнего артериального давления, сообщается в статье JAHA. Американские ученые на протяжении 25 лет следили за изменениями состояния здоровья 2,6 тысячи молодых людей, постоянно проживающих в "курящих" и "некурящих" районах.

За эти годы средний уровень давления вырос и у тех, и у других, а гипертоников среди них стало в два раза больше. Однако исследователи выявили особенность, характерную только для второй группы. Оказалось, что типичный уровень их систолического давления был примерно на 1,14-1,5 миллиметра ртутного столба ниже, чем у тех, кто вынужден был периодически вдыхать табачный дым.

Такое улучшение незначительно только на первый взгляд: длительные наблюдения в нескольких странах и отдельных регионах показывают, что повышение давления даже на миллиметр увеличивает риск гипертонии, ишемии и инфаркта примерно на 10%.