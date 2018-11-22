Российская компания передала Узбекистану два новых электровоза

Трехсекционные электровозы 3ЭС5К могут работать на участках со сложным рельефом.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Новочеркасский электровозостроительный завод, входящий в состав "Трансмашхолдинга", передал Узбекистанской железной дороге два электровоза 3ЭС5К с поосным регулированием силы тяги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТМХ. Договор на поставку был подписан в середине 2018 года.

"Главные преимущества электровоза 3ЭС5К с поосным регулированием силы тяги — способность работать на участках со сложным рельефом (которым отличаются железные дороги Узбекистана), повышение весовой нормы грузовых поездов и, как следствие, увеличение производительности локомотива", — отмечается в сообщении.

В настоящее время в парке грузовых электровозов Узбекистанской железной дороги есть локомотивы ВЛ60К и ВЛ80С, выпущенные на Новочеркасском электровозостроительном заводе в 80-х годах прошлого века. После развала СССР продукция предприятия в Узбекистан не поставлялась. В период с 2007 по 2012 год "Трансмашхолдинг" построил для республики 10 пассажирских тепловозов ТЭП70БС.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, которая разрабатывает и производит подвижной состав для железных дорог, городских транспортных систем.