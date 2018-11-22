В Ташкенте может открыться израильская физматшкола

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Новая израильская физико-математическая школа может открыться в Ташкенте, сообщает пресс-служба Международного благотворительного фонда горских евреев СМЭГИ.

Такую возможность рассматривают Холонский институт технологий и Национальный университет Узбекистана, об этом договорилась делегация из Израиля с Министерством народного образования РУ.

"Узбекская сторона также выразила заинтересованность в изучении учебников по математике, физике и другим предметам школ Израиля для возможной адаптации", - уточняется в сообщении.

Стороны обсудили сотрудничество в подготовке и переподготовке учительских кадров и обучение квалифицированных специалистов с последующим трудоустройством.

В августе Холонский институт и Национальный университет Узбекистана объявили о начале приема заявок на бакалавриат узбекско-израильского университета.