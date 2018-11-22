Австралийская модель поделилась секретом идеальной фигуры после родов

Абигайл О'Нил родила троих детей. Сейчас ей 44 года, но она выглядит значительно моложе.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Австралийская 44-летняя модель Абигайл О'Нил раскрыла секрет идеальной фигуры после родов, сообщает Mirror.

Она рассказала, что каждый день принимает душ и по окончании процесса поливает все тело струей холодной воды, так женщина делает уже 30 лет и уверена, что именно этот способ лучше всего помогает сохранить молодость.

Еще один вариант модель называет "12-минутный чудо-душ". Она три минуты поливает себя горячей водой, а затем 30 секунд - холодной и повторяет эти действия три раза. Такую процедуру О'Нил повторяет как минимум три раза в неделю.

Кроме того, она придерживается принципов правильного питания, в ее рацион в основном входят растительные продукты.

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