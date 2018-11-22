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Диджей за пультом

Диджей из Узбекистана выступил на музыкальном фестивале в Непале

© Flickr/ Marcus Stoltze
Общество
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Сафаржон Мирзаев получил возможность вживую услышать одного из самых известных в мире диджеев — Diplo.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Победитель республиканского турнира DJ Open 2018 Сафаржон Мирзаев, известный как DJ Sam, побывал в качестве VIP­-гостя на музыкальном фестивале в Катманду. Туда на несколько дней съехались тысячи туристов, музыканты и продюсеры, сообщает Afisha.uz.

Мирзаев рассказал, что программа мероприятия не ограничивалась выступлениями в клубе. Участники смогли погрузиться в культуру страны: они посетили древнюю столицу Бактапур, ступу Будханатха и буддистские пагоды в Патане.

"Никогда не думал, что со мной может произойти что-то подобное", — отметил диджей.

Он смог не только послушать музыку, но и постоять за пультом в одном из клубов, танцпол которого вмещает больше тысячи человек.

Теги:
музыка, Непал, диджей



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