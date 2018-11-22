Диджей из Узбекистана выступил на музыкальном фестивале в Непале

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Победитель республиканского турнира DJ Open 2018 Сафаржон Мирзаев, известный как DJ Sam, побывал в качестве VIP-гостя на музыкальном фестивале в Катманду. Туда на несколько дней съехались тысячи туристов, музыканты и продюсеры, сообщает Afisha.uz.
Мирзаев рассказал, что программа мероприятия не ограничивалась выступлениями в клубе. Участники смогли погрузиться в культуру страны: они посетили древнюю столицу Бактапур, ступу Будханатха и буддистские пагоды в Патане.
"Никогда не думал, что со мной может произойти что-то подобное", — отметил диджей.
Он смог не только послушать музыку, но и постоять за пультом в одном из клубов, танцпол которого вмещает больше тысячи человек.