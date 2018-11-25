Навоийский горно-металлургический комбинат — один из крупнейших в Центральной Азии производителей золота.
Решившись на операцию, доктора ставили перед собой одну цель — сохранить ребенку жизнь и добиться полного выздоровления.
На улице Киевской в столице Кыргызстана работает цех, где работают больные онкологическими заболеваниями.
Некоторые считают, что в полнолуние люди и животные становятся беспокойными, обостряются психические заболевания, нарушается сон. Разберемся, что об этом думают ученые.
К такому выводу пришли немецкие ученые – дети под их наблюдением реагировали на части главного предложения, разделенного придаточным.
По распоряжению президента Узбекистана военнослужащий, сыгравший для главы государства на рояле, будет принят в консерваторию на льготных условиях.
Риту Бери с восторгом отозвалась о вкусе супруги президента Узбекистана и выложила в Instagram совместную фотографию.
Церемония состоялась в Ташкентском государственном экономическом университете. Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов и советник президента Абдужаббар Абдувахитов вручили победителям дипломы и статуэтки.
Водитель автомобиля умудрился выскочить из машины на полном ходу и усесться на багажник, в то время когда автомобиль катит по шоссе, а за его рулем никого нет.
Специалисты Роскомнадзора сообщили о возможном появлении мошеннических сайтов, "лендинговых" страниц.
Система образования должна не только предоставлять фундаментальные знания и готовить к поступлению в вузы, но и давать молодежи навыки, необходимые для предпринимательской деятельности, считает замминистра народного образования Атабек Назиров.
Любители затемненных стекол будут отдавать по 15 долларов.
Азиатский форум по правам человека проходит в Самарканде. Его участники обсуждают гражданские права, их взаимосвязь, достижения и проблемы в сфере исполнения обязательств по правам человека.
Молодые люди рассказали о своем опыте и опыте ровесников.
Сейчас почти вся техника, которая используется при благоустройстве города, работает на бензине и сильно шумит. Кроме того, она вредит экологии.
Смертельное ДТП с автобусом произошло на трассе в Кызылординской области недалеко от города Аральска. На борту автобуса находились узбекистанцы, возвращавшиеся из России на родину.
В ведомстве заверили, что безопасность на Ташкентском метрополитене обеспечивается в штатном режиме.
Узбекистан вступил в Международную организацию виноградарства и виноделия.
Республика отмечена желтым цветом на интерактивной карте, это означает среднюю опасность по миру и низкую – в Центральной Азии.
По данным МВД, за порядком на тое следило частное охранное предприятие, в отношении которого будет проведена проверка.