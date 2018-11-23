Узбекистанцы запустили в интернете челлендж с клятвой хокиму - видео

Узнет обсуждает весьма актуальный видеоролик, на кадрах которого трое рабочих с лопатами в руках клянутся работать честно на благо общего дела.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. В последнее время из разных областей Узбекистана приходят новости о том, что хокимы принуждают граждан приносить клятву работать честно.

Пользователи Сети тут же отреагировали на последние веяния и записали саркастическое видео, в котором трое фермеров, вооружившись лопатами, добровольно принимают присягу.

"Начиная работу в фермерском хозяйстве, клянусь работать на благо народа, президента, Бахтиер-ака, Эргаш-ака и Комил-ака. Я клянусь работать до тех пор, пока не остановится дыхание или не сломается спина", - торжественно произносит один из них.

Напомним, ранее на центральной площади в Сырдарье фермеры в присутствии хокима области Гофуржона Мирзаева торжественно поклялись работать честно на благо родины.

Некоторые СМИ писали, что подобные мероприятия прошли и в других районах области и принесение присяги распространилась также на работников медучреждений.

В Сырдарье фермеры поклялись работать честно >>>

Заместитель председателя Центрального совета Народно-демократической партии, сенатор Максуда Ворисова раскритиковала подобные инициативы руководителей администраций, подчеркнув, что необходимо проанализировать причины проблем и принять системные меры, вместо того, чтобы создавать "нововведение" в угоду вышестоящим руководителям.