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Юлдуз Усманова

МВД Казахстана объяснило присутствие людей c оружием вокруг Юлдуз Усмановой

© Официальный сайт Юлдуз Усмановой
Общество
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По данным МВД, за порядком на тое следило частное охранное предприятие, в отношении которого будет проведена проверка.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Организатор свадьбы в Казахстане, на которой выступила звезда узбекской эстрады Юлдуз Усманова, привлек сотрудников охранного агентства – этим объясняется большое количество вооруженных мужчин вокруг сцены.

"В одном из ресторанов Сарыагашского района Туркестанской области во время выступления артистов организаторами свадебного мероприятия для обеспечения порядка были привлечены сотрудники охранного агентства", - пояснил Sputnik официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.

По его словам, в настоящее время в отношении данной охранной организации по факту нарушения сотрудниками порядка использования служебного оружия составлен административный протокол по части 1 статьи 484 КоАП.

"Также в рамках Предпринимательского кодекса перед органами прокуратуры инициирована внеплановая проверка охранной организации на ее соответствие требованиям, предъявляемым законодательством в сфере охранной деятельности", - добавил он.

Напомним, несколько дней назад Сеть облетела видеозапись выступления узбекской примадонны, которая пела в окружении людей с автоматическим оружием.

Пользователи писали, что на свадьбе также спел известный казахстанский исполнитель Серикбол Сайлаубек – в том же антураже среди тех же вооруженных мужчин.




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