В ГУВД разъяснили режим безопасности у станций метро

В ведомстве заверили, что безопасность на Ташкентском метрополитене обеспечивается в штатном режиме.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. На всех станциях Ташкентского метрополитена режим несения службы сотрудниками УВД и обеспечения ими безопасности пассажиров остается прежним. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на трех станциях метро правоохранители с верхних постов перемещены непосредственно в зоны досмотра перед турникетами и на платформы – "с целью повышения качества мер безопасности в метро".

"Кроме того, досмотр будут проходить только пассажиры метрополитена, а не те люди, кто просто воспользовался подземным переходом. Поэтапно данный порядок будет внедрен и на других станциях Ташкентского метрополитена", - объяснили в ГУВД.

Таким образом Управление опровергло информацию о том, что сотрудники органов внутренних дел "прекратят свою деятельность на входе в метро", которую ранее озвучили ряд СМИ.

По соображениям безопасности у каждого входа в метро – на улице - ранее стоял милиционер, который проверял сумки у всех входящих в подземку граждан – вне зависимости от их возраста, пола и национальности. Милиционеры не осуществляли детального досмотра, однако проводили визуальную оценку всего багажа и ручной клади.

