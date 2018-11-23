В Ташкенте планируют понизить уровень шума

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В хокимияте Ташкента прошла встреча с представителями компании Greenworks. Они презентовали инструменты — газонокосилки, триммеры и кусторезы, работающие не от бензинового двигателя, а от аккумулятора.
Руководство хокимията поддержало данную инициативу, сообщили в пресс-службе администрации столицы. Использование такой техники, как ожидается, поможет сделать городскую среду более комфортной — уровень шума снизится, воздух станет чище.
Основными источниками загрязнения воздуха являются автомобили, промышленные предприятия, лесные пожары и домашние печи. Более 90% населения Земля живет в районах, где показатели качества воздуха выходят за установленные Всемирной организацией здравоохранения пределы.