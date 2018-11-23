В Ташкенте планируют понизить уровень шума

Сейчас почти вся техника, которая используется при благоустройстве города, работает на бензине и сильно шумит. Кроме того, она вредит экологии.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В хокимияте Ташкента прошла встреча с представителями компании Greenworks. Они презентовали инструменты — газонокосилки, триммеры и кусторезы, работающие не от бензинового двигателя, а от аккумулятора.

Руководство хокимията поддержало данную инициативу, сообщили в пресс-службе администрации столицы. Использование такой техники, как ожидается, поможет сделать городскую среду более комфортной — уровень шума снизится, воздух станет чище.

© Flickr / Eric Haglund Уровень загрязнения воздуха в Ташкенте сохраняется низким

В 2017 году Узбекистан вошел в тройку самых нетоксичных стран. Исследование охватывало 135 государств. В числе самых загрязненных оказались Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты.

Основными источниками загрязнения воздуха являются автомобили, промышленные предприятия, лесные пожары и домашние печи. Более 90% населения Земля живет в районах, где показатели качества воздуха выходят за установленные Всемирной организацией здравоохранения пределы.