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В Ташкенте планируют понизить уровень шума

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Сейчас почти вся техника, которая используется при благоустройстве города, работает на бензине и сильно шумит. Кроме того, она вредит экологии.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В хокимияте Ташкента прошла встреча с представителями компании Greenworks. Они презентовали инструменты — газонокосилки, триммеры и кусторезы, работающие не от бензинового двигателя, а от аккумулятора.

Руководство хокимията поддержало данную инициативу, сообщили в пресс-службе администрации столицы. Использование такой техники, как ожидается, поможет сделать городскую среду более комфортной — уровень шума снизится, воздух станет чище.

Город Ташкент. Узбекистан. Архивное фото
© Flickr / Eric Haglund
Уровень загрязнения воздуха в Ташкенте сохраняется низким
В 2017 году Узбекистан вошел в тройку самых нетоксичных стран. Исследование охватывало 135 государств. В числе самых загрязненных оказались Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты.

Основными источниками загрязнения воздуха являются автомобили, промышленные предприятия, лесные пожары и домашние печи. Более 90% населения Земля живет в районах, где показатели качества воздуха выходят за установленные Всемирной организацией здравоохранения пределы.

Теги:
бензин, Ташкент, экология



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