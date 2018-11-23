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Диалог с молодежью в Ташкенте

Не молчи: в Ташкенте молодежь поделилась мнением о гендерном насилии

Представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане
Общество
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Молодые люди рассказали о своем опыте и опыте ровесников.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялся "Диалог с молодежью", организованный Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Комитетом женщин Узбекистана. Участники мероприятия обсудили способы предотвращения гендерного насилия. На встрече молодые люди поделились опытом — своим и ровесников, сообщили в ЮНИСЕФ. Все они подчеркнули: насилие опасно, особенно негативно оно влияет на девочек и молодых женщин во всем мире, в том числе в Узбекистане.

"Глобальные исследования доказали, что насилие в отношении девочек и женщин существует во всех обществах. Многие люди принимают насилие как что-то необратимое. О многих инцидентах не сообщают из-за страха или стыда", — отметил Саша Грауманн, глава представительства ЮНИСЕФ в республике.

Напомним, женщины, столкнувшиеся с насилием или ставшие его свидетельницами, могут позвонить по телефону доверия 1146. С момента создания горячей линии на нее поступили сотни звонков по различным вопросам.

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Кроме того, в Узбекистане создано более 130 центров, оказывающих помощь женщинам, ставшим жертвами бытового насилия, — психологическую, юридическую, социальную и медицинскую. Для центров выделены здания, где созданы все необходимые условия для проживания женщин.

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Теги:
ЮНИСЕФ, Узбекистан, насилие



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